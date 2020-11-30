Главконтроль: Почти 95 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение самоизоляции

Почти 95 тысяч москвичей получили штрафы за нарушение режима обязательной самоизоляции за семь месяцев. Об этом агентству ТАСС рассказал начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

По словам руководителя Главконтроля, самоизоляция заболевших горожан — обязательное условие противодействия распространению COVID-19. Данчиков отметил, что власти непрерывно контролируют соблюдение необходимого режима.

Как сообщил начальник Главконтроля, за семь месяцев действия режима повышенной готовности более 94,5 тысяч жителей Москвы были привлечены к административной ответственности.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Москве было зафиксировано 606 тысяч случаев заболевания, 452 тысячи человек выздоровели, 8902 пациентов скончались.





