Главконтроль: Более 90 тысяч москвичей оштрафованы за нарушение самоизоляции

Десятки тысяч москвичей были привлечены к административной ответственности за нарушение режима обязательной изоляции. Об этом агентству РИА Новости рассказал руководитель Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

По словам начальника Главконтроля, за период действия режима повышенной готовности более 90 тысяч горожан получили штрафы за нарушение самоизоляции.

Обязательный режим самоизоляции должны соблюдать жители столицы, заражённые коронавирусом и находящиеся на амбулаторном лечении, а также лица, проживающие вместе с ними. Контроль за соблюдением карантина ведётся с помощью приложения «Социальный мониторинг» и городских камер видеонаблюдения. Нарушители режима обязаны заплатить штраф в размере 4 тысяч рублей.

