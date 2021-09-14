Глава Якутии снял режим ЧС из-за лесных пожаров

В Якутии снят режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба, введенный в регионе из-за лесных пожаров, сообщает ТАСС.

Как заявил во вторник глава Якутии Айсен Николаев, на сегодняшний день огонь не угрожает людям, населенным пунктам и предприятиям республики.

В связи с этим Николаев подписал указ о снятии режима ЧС.

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера был введён в Якутии 8 августа в связи с лесными пожарами, которые угрожали населённым пунктам. Позже режим ЧС был повышен до межрегионального уровня.

Президент РФ Владимир Путин 1 сентября пообещал помочь пострадавшим от пожаров в Якутии

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Лесные ПожарыЯкутия
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