Глава Тувы поручил собрать гумпомощь для подшефного региона ЛНР в связи с пожарами
Глава республики Тува Владислав Ховалыг поручил организовать сбор гуманитарной помощи для жителей подшефного Свердловского муниципального округа в ЛНР. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Он отметил, что там действует режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров, свои дома потеряли десятки жителей.
В связи с этим Ховалыг поручил собрать для свердловчан необходимую помощь.
Ранее сообщалось о пожаре в районе села степное в ЛНР, который перекинулся на территорию расположенного поблизости алюминиевого завода, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru