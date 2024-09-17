Глава Тувы поручил собрать гумпомощь для подшефного региона ЛНР в связи с пожарами

Глава республики Тува Владислав Ховалыг поручил организовать сбор гуманитарной помощи для жителей подшефного Свердловского муниципального округа в ЛНР. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что там действует режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров, свои дома потеряли десятки жителей.

В связи с этим Ховалыг поручил собрать для свердловчан необходимую помощь.

Ранее сообщалось о пожаре в районе села степное в ЛНР, который перекинулся на территорию расположенного поблизости алюминиевого завода, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ЛНРТуваПожарные

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