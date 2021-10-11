Глава Судака Степиков ушел в отставку

Глава администрации Судака Игорь Степиков сообщил о подаче заявления об отставке.

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«Заявление написано по собственному желанию, сегодня депутаты будут рассматривать», — рассказал глава крымского города в беседе с ТАСС.

Накануне СМИ сообщали, что Степиков покинет пост, в понедельник пройдет посвященная этому вопросу внеочередная сессия муниципального совета.

Игорь Степиков возглавлял администрацию Судака с октября 2019 года, отмечает РИА ФАН.

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