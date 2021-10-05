СМИ: В Крыму задержали главу Евпатории

Глава курортного города Евпатория Роман Тихончук задержан в Крыму, с ним проводятся следственные действия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

СМИ сообщили о грядущих отставках в Крыму из-за дела Кабанова о хищениях

По словам одного из собеседников агентства, Тихончуку вменяются «организация преступного сообщества, злоупотребление полномочиями и мошенничество».

Кроме того, по данным источников, в правоохранительные органы вызвали главу муниципального образования Евпатория Олесю Харитоненко, однако не уточняется, в каком качестве.

Ранее СМИ сообщали, что некоторых чиновников из администраций крымских курортных городов могут отправить в отставку в связи с расследованием дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ЧиновникиЗадержаниеЕвпаторияКрым
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