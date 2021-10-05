СМИ: В Крыму задержали главу Евпатории
Глава курортного города Евпатория Роман Тихончук задержан в Крыму, с ним проводятся следственные действия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
По словам одного из собеседников агентства, Тихончуку вменяются «организация преступного сообщества, злоупотребление полномочиями и мошенничество».
Кроме того, по данным источников, в правоохранительные органы вызвали главу муниципального образования Евпатория Олесю Харитоненко, однако не уточняется, в каком качестве.
Ранее СМИ сообщали, что некоторых чиновников из администраций крымских курортных городов могут отправить в отставку в связи с расследованием дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
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