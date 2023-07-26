Глава Сбера заявил о строительстве нового аэропорта в Горно-Алтайске

Новый аэропорт появится в столице и единственном городе Республики Алтай. Строительство авиагавани в Горно-Алтайске анонсировал руководитель Сбербанка Герман Греф. По его словам, аэропорт сможет пропускать до 1,2 миллиона пассажиров в год.

Что касается ныне действующего аэропорта, то он будет снесён, уточнил Греф. Он уточнил, что строительство новой авиагавани необходимо в рамках развития курорта «Манжерок». Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин провёл в Горно-Алтайске совещание, посвящённое развитию туризма и гостеприимства.

В рамках развития курортной инфраструктуры предполагается расширить Чуйский тракт до четырех полос. В предстоящие три года на горнолыжном курорте должен быть построен детский парк на площади 26 гектаров.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Греф также анонсировал строительство за счёт инвестиций Сбербанка 2500 гостиничных номеров – в пять раз больше нынешних возможностей.

