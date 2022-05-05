Глава Подмосковья назвал приоритетом строительство дорог в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один из главных приоритетов развития региона - это строительство дорог.

По его словам, сейчас в регионе реализуются такие проекты как «М-5 Урал», дорога «Москва – Казань», а также автобаны по южным и северо-западным направлениям. Также губернатор отметил, что в регионе востребованы и платные дороги, в частности в Мытищинском районе, которая будет сдана в 2024 году.

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«У нас еще на подходе начало реализации большой концессии, это Юла, это больше на юго-востоке Подмосковья, это Лыткарино, Подольск, Балашиха. Вот этот по сути дублер МКАД также будет очень важен и имеет поддержку федеральную», - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.

Счетная палата ранее предложила отказаться от строительства второго участка трассы Владивосток-Находка-порт Восточный в Приморье более чем на 300 миллиардов рублей, реконструировав вместо этого действующую трассу А188 Артем-Находка-порт Восточный. Политолог, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что в Приморье и Хабаровском крае из-за плотного сотрудничества РФ с Китаем есть более насущные проекты, чем строительство новой трассы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Андрей ВоробьевПодмосковье
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