Глава Подмосковья назвал приоритетом строительство дорог в регионе

«У нас еще на подходе начало реализации большой концессии, это Юла, это больше на юго-востоке Подмосковья, это Лыткарино, Подольск, Балашиха. Вот этот по сути дублер МКАД также будет очень важен и имеет поддержку федеральную», - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.

Счетная палата ранее предложила отказаться от строительства второго участка трассы Владивосток-Находка-порт Восточный в Приморье более чем на 300 миллиардов рублей, реконструировав вместо этого действующую трассу А188 Артем-Находка-порт Восточный. Политолог, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что в Приморье и Хабаровском крае из-за плотного сотрудничества РФ с Китаем есть более насущные проекты, чем строительство новой трассы.