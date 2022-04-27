Первый в России трансграничный железнодорожный мост в Китай открыли в ЕАО

Церемонию запуска движения посетил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, пишет Газета.ру. Полпред назвал открытие моста важным событием для Дальнего Востока и всей России.

«Строителям удалось преодолеть все трудности природно-климатического характера. Масштабы инфраструктурного сооружения соответствуют его значению для развития российско-китайского экономического сотрудничества», — подчеркнул Трутнев.

По словам полпреда, российская сторона уже готова запустить движение по мосту и ожидает готовности китайских партнеров, отмечает РИА ФАН.

Проект однопутного моста через Амур в Китай с совмещенной колеей российского и китайского стандартов был реализован Российским фондом прямых инвестиций через Российско-китайский фонд (CIC), РЖД и ВЭБ.ДВ. Длина сооружения — более 2,2 километра, 309 метров приходится на российскую сторону. Стоимость проекта составила около 10 млрд рублей.

