Первый в России трансграничный железнодорожный мост в Китай открыли в ЕАО
Первый в России трансграничный железнодорожный мост Нижнеленинское — Тунцзян через реку Амур в Китай открылся в Еврейской автономной области, сообщает РИА Новости.
Церемонию запуска движения посетил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, пишет Газета.ру. Полпред назвал открытие моста важным событием для Дальнего Востока и всей России.
«Строителям удалось преодолеть все трудности природно-климатического характера. Масштабы инфраструктурного сооружения соответствуют его значению для развития российско-китайского экономического сотрудничества», — подчеркнул Трутнев.
По словам полпреда, российская сторона уже готова запустить движение по мосту и ожидает готовности китайских партнеров, отмечает РИА ФАН.
Проект однопутного моста через Амур в Китай с совмещенной колеей российского и китайского стандартов был реализован Российским фондом прямых инвестиций через Российско-китайский фонд (CIC), РЖД и ВЭБ.ДВ. Длина сооружения — более 2,2 километра, 309 метров приходится на российскую сторону. Стоимость проекта составила около 10 млрд рублей.
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