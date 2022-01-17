Глава Петербурга допустил новые меры в случае вспышки заболеваемости COVID-19

Руководство Санкт-Петербурга не исключает варианты дополнительных мер, включая сокращения социальных контактов, если произойдет взрывной рост коронавируса. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

«Дал поручение правительству Петербурга прорабатывать варианты действий на случай взрывного роста заболеваемости, включая сокращение социальной активности и зон, где невозможно проконтролировать передачу вируса», - подчеркнул Беглов в эфире «Радио России – Санкт-Петербург».

Губернатор объяснил, что система QR-кодов, работающая со 2 января, должна исключить введение дополнительных мер. «Очень важно, чтобы в нынешней непростой обстановке весь Петербург выполнял новые правила. Разногласия по этому вопросу считаю неприемлемыми», - подчеркнул он.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что появление конъюнктивита возможно при любом вирусном заболевании, в том числе при COVID-19.

