Глава Новосибирской области заявил о выполнении задания первого этапа мобилизации

«Задание первого этапа частичной мобилизации мы выполнили, и сегодня продолжается доукомплектование отдельных подразделений, подбор отдельных дефицитных военных специальностей, для муниципалитетов это уже будут единичные случаи», — цитирует Травникова ТАСС.

Как отметил губернатор, важно, чтобы ни один мобилизованный не остался без внимания. Травников попросил руководителей муниципалитетов и городских округов сопровождать эту работу, сообщает телеканал «360».

На минувшей неделе военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев заявил, что из области были призваны более 2 тысяч человек, напоминает Газета.ру.

