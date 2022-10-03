Глава Новосибирской области заявил о выполнении задания первого этапа мобилизации

Первый этап частичной мобилизации завершился в Новосибирской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников в ходе оперативного совещания правительства.

Глава Бурятии сообщил о завершении мобилизационных мероприятий в регионе

«Задание первого этапа частичной мобилизации мы выполнили, и сегодня продолжается доукомплектование отдельных подразделений, подбор отдельных дефицитных военных специальностей, для муниципалитетов это уже будут единичные случаи», — цитирует Травникова ТАСС.

Как отметил губернатор, важно, чтобы ни один мобилизованный не остался без внимания. Травников попросил руководителей муниципалитетов и городских округов сопровождать эту работу, сообщает телеканал «360».

На минувшей неделе военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев заявил, что из области были призваны более 2 тысяч человек, напоминает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПризывМобилизацияНовосибирская Область
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