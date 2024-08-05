Глава Новокузнецка ушел в отставку
Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов объявил об уходе в отставку. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.
Как отметил Кузнецов, он перейдет на работу в «новом серьезном государственном проекте».
«Я благодарен судьбе, что мне посчастливилось работать главой города Новокузнецка — города с глубокими историческими корнями, традициями и замечательными жителями. Новокузнецк стал не просто городом моей жизни, а частью меня самого», — написал градоначальник.
Кузнецов выразил уверенность, что работавшая с ним команда продолжит «лучшие начинания».
Ранее мэр Саранска Игорь Асабин досрочно ушел в отставку по собственному желанию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru