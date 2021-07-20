Колокольцев отстранил начальника главка МВД по Ставропольскому краю

Решение был принято после задержания главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и нескольких его подчиненных, подозреваемых во взятках на общую сумму 19 млн рублей, отмечает РИА ФАН.

Ранее стало известно, что против Сафонова и шести его подельников возбудили уголовное дело по статье «Получение организованной группой взятки в особо крупном размере». По версии следствия, на протяжении нескольких лет подозреваемые за денежное вознаграждение изготавливали фальшивые пропуска для транспорта, перевозящего зерно на территории Ставропольского края с нарушением административного законодательства.

При обысках у Сафонова и его подельников изъяли дорогие автомобили и денежные средства. Фигуранты дела задержаны, ожидается избрание им меры пресечения, отмечает РЕН ТВ.

