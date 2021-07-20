Колокольцев отстранил начальника главка МВД по Ставропольскому краю
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев отстранил от должности начальника главного управления МВД по Ставропольскому краю генерала Сергея Щеткина. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя министерства Ирину Волк.
Решение был принято после задержания главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и нескольких его подчиненных, подозреваемых во взятках на общую сумму 19 млн рублей, отмечает РИА ФАН.
Ранее стало известно, что против Сафонова и шести его подельников возбудили уголовное дело по статье «Получение организованной группой взятки в особо крупном размере». По версии следствия, на протяжении нескольких лет подозреваемые за денежное вознаграждение изготавливали фальшивые пропуска для транспорта, перевозящего зерно на территории Ставропольского края с нарушением административного законодательства.
При обысках у Сафонова и его подельников изъяли дорогие автомобили и денежные средства. Фигуранты дела задержаны, ожидается избрание им меры пресечения, отмечает РЕН ТВ.
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