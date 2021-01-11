Глава Минздрава Забайкалья извинилась за слова о «нерентабельности» лечения жителей села

Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина извинилась за свое высказывание о «нерентабельности» лечения жителей села Харагун и о том, что люди приходят в больницу «поесть и поспать». Об этом говорится на сайте регионального ведомства.

Встреча главы краевого Минздрава с жителями села состоялась 4 января, она была посвящена запланированной оптимизации участковой больницы до статуса амбулатории. Такое решение Шангина, в частности, объяснила низкой востребованностью отделений реанимации и операционной.