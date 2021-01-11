Глава Минздрава Забайкалья извинилась за слова о «нерентабельности» лечения жителей села
Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина извинилась за свое высказывание о «нерентабельности» лечения жителей села Харагун и о том, что люди приходят в больницу «поесть и поспать». Об этом говорится на сайте регионального ведомства.
Встреча главы краевого Минздрава с жителями села состоялась 4 января, она была посвящена запланированной оптимизации участковой больницы до статуса амбулатории. Такое решение Шангина, в частности, объяснила низкой востребованностью отделений реанимации и операционной.
«Прошу простить меня за резкое высказывание, за "поесть и поспать в больнице"», - цитирует ведомство Шангину. Чиновница также отметила, что перевод медицинского учреждения на другой уровень работы – это требование Минздрава России, которое нельзя не исполнить.
В сообщении также отмечается, что перевод больницы во врачебную амбулаторию не ухудшит качества оказываемых медицинских услуг жителям, а само медучреждение станет пилотной площадкой для активного развития телемедицины.
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