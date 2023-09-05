Глава Магаданской области заявил о синдроме отложенной жизни в регионе

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил о синдроме отложенной жизни в регионе, сообщает ТАСС.

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По словам Носова, помочь справиться с синдромом отложенной жизни поможет мастер-план развития региона. Он заявил о недопустимости превращения Магадана в вахту.

Губернатор отметил, что в Магаданской области хорошая экология и высокие зарплаты. При этом местные жители все равно планирует уехать, посетовал Носов.

Ранее в Магадане после нападения медведя погибла девушка. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали животное, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Flickr.com
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