Глава Курской области предложил добавлять сероводород в систему отопления для борьбы с воровством
Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил добавлять сероводород и краску в систему центрального отопления, чтобы местные жители не могли использовать воду из нее для личных нужд. Слова главы региона приводит агентство «Секунда».
По словам Старовойта, «в целях экономии» население области нередко делает незаконные врезки в систему центрального отопления и забирает горячую воду, используя ее для бытовых нужд.
«Это десятки миллионов рублей потерь наших теплоснабжающих организаций. У нас куча жалоб на теплоэнергетиков, но и жители ведут себя варварски»,— подчеркнул губернатор.
Старовойт отметил, что для борьбы с «ворующими» воду можно использовать краску или сероводород, «чтобы воняло на всю Ивановскую».
«Так нельзя. Мы вместе должны наладить жизнь в регионе»,— заключил губернатор.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+13 947 / сут.
Умерли
370 тыс.+316 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+37 459 / сут.
- Зеленский допустил, что не встретится с Путиным
- Боррель: Рубль хорошо противостоит санкциям
- Гидрометцентр назвал сроки прихода тепла в Москву
- Глава Курской области предложил добавлять сероводород в систему отопления для борьбы с воровством
- Италия выдворяет 30 дипломатов РФ
- В МИД РФ призвали не спешить с темой референдума в Южной Осетии
- Дания вышлет 15 российских дипломатов
- Бизнесу предложат оборотные штрафы за утечку персональных данных
- Минобороны РФ: Российские военные уничтожили центр размещения иностранных наемников в Очакове
- Подросток в Челябинске до смерти избил школьника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru