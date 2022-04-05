Глава Курской области предложил добавлять сероводород в систему отопления для борьбы с воровством

Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил добавлять сероводород и краску в систему центрального отопления, чтобы местные жители не могли использовать воду из нее для личных нужд. Слова главы региона приводит агентство «Секунда».

Стало известно, почему в Москве подорожало отопление

По словам Старовойта, «в целях экономии» население области нередко делает незаконные врезки в систему центрального отопления и забирает горячую воду, используя ее для бытовых нужд.

«Это десятки миллионов рублей потерь наших теплоснабжающих организаций. У нас куча жалоб на теплоэнергетиков, но и жители ведут себя варварски»,— подчеркнул губернатор.

Старовойт отметил, что для борьбы с «ворующими» воду можно использовать краску или сероводород, «чтобы воняло на всю Ивановскую».

«Так нельзя. Мы вместе должны наладить жизнь в регионе»,— заключил губернатор.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ОтоплениеКурская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры