Глава Курской области предложил добавлять сероводород в систему отопления для борьбы с воровством

По словам Старовойта, «в целях экономии» население области нередко делает незаконные врезки в систему центрального отопления и забирает горячую воду, используя ее для бытовых нужд.

«Это десятки миллионов рублей потерь наших теплоснабжающих организаций. У нас куча жалоб на теплоэнергетиков, но и жители ведут себя варварски»,— подчеркнул губернатор.

Старовойт отметил, что для борьбы с «ворующими» воду можно использовать краску или сероводород, «чтобы воняло на всю Ивановскую».

«Так нельзя. Мы вместе должны наладить жизнь в регионе»,— заключил губернатор.

