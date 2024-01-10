Глава Кургана, подозреваемая в халатности, ушла в отставку
Глава Кургана Елена Ситникова, подозреваемая в халатности, досрочно покинула свой пост. Ее полномочия сегодня прекратила городская дума на внеочередном заседании. В администрации города сообщили, что «Ситникова ушла в отставку по собственному желанию по состоянию здоровья».
Временно исполняющей обязанности главы города станет Анастасия Аргышева, передает ТАСС. В конце декабря, по данным СМИ, в кабинете Елены Ситниковой прошли обыски, а сама мэр была задержана. Меры были связаны с гибелью 20 горожан во время лесных пожаров весной 2023 года. Их причиной мог стать низкий уровень организации безопасности жителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru