Глава Кургана, подозреваемая в халатности, ушла в отставку

Глава Кургана Елена Ситникова, подозреваемая в халатности, досрочно покинула свой пост. Ее полномочия сегодня прекратила городская дума на внеочередном заседании. В администрации города сообщили, что «Ситникова ушла в отставку по собственному желанию по состоянию здоровья».

СМИ заявили о задержании мэра Кургана Елены Ситниковой

Временно исполняющей обязанности главы города станет Анастасия Аргышева, передает ТАСС. В конце декабря, по данным СМИ, в кабинете Елены Ситниковой прошли обыски, а сама мэр была задержана. Меры были связаны с гибелью 20 горожан во время лесных пожаров весной 2023 года. Их причиной мог стать низкий уровень организации безопасности жителей.


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ФОТО: РИА Новости
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