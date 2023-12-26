СМИ заявили о задержании мэра Кургана Елены Ситниковой
Силовики задержали мэра Кургана Елену Ситникову, в её кабинете прошли обыски, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, задержание связано из-за гибели 20 горожан во время лесных пожаров весной 2023 года, по мнению правоохранителей, причиной стал низкий уровень организации безопасности жителей.
Также сообщается о жалобах жителей Кургана, которые попросили Следственный комитет РФ привлечь Ситникову к уголовной ответственности. По их словам, мэр не выполнила свои обещания по ремонту ответвления улицы 2-я Часовая.
Ранее Басманный суд Москвы отправил под арест начальника ГУ МЧС по Самарской области генерала-майора Олега Бойко, которому предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru