СМИ заявили о задержании мэра Кургана Елены Ситниковой

По данным канала, задержание связано из-за гибели 20 горожан во время лесных пожаров весной 2023 года, по мнению правоохранителей, причиной стал низкий уровень организации безопасности жителей.

Также сообщается о жалобах жителей Кургана, которые попросили Следственный комитет РФ привлечь Ситникову к уголовной ответственности. По их словам, мэр не выполнила свои обещания по ремонту ответвления улицы 2-я Часовая.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под арест начальника ГУ МЧС по Самарской области генерала-майора Олега Бойко, которому предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

