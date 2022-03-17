Глава крымских татар пообещал вознаграждение за поимку организаторов блокады полуострова

«Активисты крымских татар открыли сбор средств на поимку организаторов транспортной, продовольственной, энергетической и водной блокады полуострова. Тех военнослужащих, которые смогут задержать и доставить в Крым на трибунал крымско-татарского народа Мустафу Джемилева и Ленура Ислямова, ждет солидное вознаграждение», — цитирует Умерова РИА Новости.

Как отметил глава крымских татар, Джемилева и Ислямова может ждать самое жесткое наказание согласно традициям народа, пишет РИА ФАН. По словам Умерова, им грозит «вечное изгнание и общественная порка, с последующей передачей их в руки российского правосудия».

При этом Умеров подчеркнул, что еще один организатор блокады, лидер запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров, не интересует крымских татар.

«Он запомнился крымским татарам в качестве пустослова и провокатора. Российская тюрьма, уверен, заставит его встать на путь исправления», — пояснил Умеров.

