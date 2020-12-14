Дочерняя компания банка «Россия» купила крымский винзавод «Массандра» за 5,327 млрд рублей

Крымский винзавод «Массандра» продан на аукционе дочерней компании банка «Россия» ООО «Южный проект» за 5,327 млрд рублей. Об этом пишет «Крыминформ».

Стартовая цена аукциона составила 5,3 млрд рублей. Кроме «Южного проекта» в конкурсе на приобретение винзавода участвовало московское ООО «Эстейст Групп».

Крымские власти выставили на аукцион завод «Массандра»

Ранее Совет министром Крыма оценил уставной капитал компании в 3,575 млрд рублей. Глава Союза виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что приватизация «Массандры» станет «залогом успешного развития легендарного бренда».



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