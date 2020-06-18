Глава Чувашии Николаев подтвердил смерть Игнатьева

Действующий глава республики Чувашия Олег Николаев подтвердил информацию о смерти экс-губернатора региона Михаила Игнатьева. Об этом сообщает РИА Новости.

Временно исполняющий обязанности губернатора Чувашии Олег Николаев подтвердил ранее появившуюся в СМИ и в сети Интернет информацию о гибели бывшего губернатора республики Игнатьева.

Игнатьев был освобожден от должности в феврале 2020 года. Олег Николаев является членом партии "Справедливая Россия", до назначения врио губернатора он был депутатом Госдумы от республики Чувашия.


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