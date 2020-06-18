Глава Чувашии Николаев подтвердил смерть Игнатьева
Действующий глава республики Чувашия Олег Николаев подтвердил информацию о смерти экс-губернатора региона Михаила Игнатьева. Об этом сообщает РИА Новости.
Временно исполняющий обязанности губернатора Чувашии Олег Николаев подтвердил ранее появившуюся в СМИ и в сети Интернет информацию о гибели бывшего губернатора республики Игнатьева.
Игнатьев был освобожден от должности в феврале 2020 года. Олег Николаев является членом партии "Справедливая Россия", до назначения врио губернатора он был депутатом Госдумы от республики Чувашия.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
561 тыс.+7 790 / сут.
Умерли
7 660+182 / сут.
Выздоровели
314 тыс.+9 621 / сут.
- Умер экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев
- Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала
- Число умерших от COVID-19 в мире превысило 450 тысяч
- Экс-канцлера Австрии лишили прав за пьяное вождение
- Росгвардия: Расстрелявший семью на севере Москвы владел оружием законно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru