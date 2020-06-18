Глава Чувашии Николаев подтвердил смерть Игнатьева

Биржевые цены на бензин второй день подряд бьют рекорды МТА: на столичных заправках за последнюю неделю отмечен рост розничных цен Предыдущий скачок цен на топливо был остановлен во ввремя «Прямой линии с президентом» Вмешается ли в ситуацию президент на этот раз?