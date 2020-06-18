Умер экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев
Бывший глава Чувашской республики Михаил Игнатьев скончался в больнице. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в администрации главы республики.
Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник в конце мая сообщала, что Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией. По данным источника издания, у Игнатьева был зафиксирован высокий процент поражения легких.
Агентство подчеркнуло, что пока что не обладает официальным подтверждением данной информации. Игнатьев возглавлял республику с 2010 года, в 2015 году был переизбран на второй срок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru