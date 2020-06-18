Умер экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник в конце мая сообщала, что Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией. По данным источника издания, у Игнатьева был зафиксирован высокий процент поражения легких.



Агентство подчеркнуло, что пока что не обладает официальным подтверждением данной информации. Игнатьев возглавлял республику с 2010 года, в 2015 году был переизбран на второй срок.









