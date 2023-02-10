Глава Чечни Кадыров официально стал «отцом народа»
Парламент Чечни в четверг принял поправки в закон о внесении изменений в конституцию республики, согласно которым должность главы Чечни на национальном языке переименуют в «Мехк-да». Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
«Цель изменения — установить единообразие в употреблении наименования должности главы региона на чеченском языке, который является государственным языком в ЧР», — отмечается в сообщении.
По данным СМИ, титул главы региона «Мехк-да» переводится как «отец народа» («отец края»).
Ранее спикер чеченского парламента Магомед Даудов объяснял, что понятие «Мехк-Да» можно перевести как «ответственный за свой народ руководитель».
В декабре Госсовет Татарстана принял законопроект с поправками в конституцию о переименовании руководителя региона в «главу — раиса Республики Татарстан», напоминает телеканал «360».
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