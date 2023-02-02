Парламент Чечни предложил наделить Кадырова титулом «отец народа»

29 декабря прошлого года Рамзан Кадыров во время прямой линии заявил, что он как гражданин России имеет право баллотироваться на выборах президента страны, но никогда не станет этого делать.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «Вконтаке» сообщил, что представил членам кабинета министров республики нового вице-премьера, министра имущественных и земельных отношений региона. Им стал Хамзат Кадыров, 26-летний племянник главы республики, сообщает НСН.

