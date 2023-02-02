Парламент Чечни предложил наделить Кадырова титулом «отец народа»
Парламент Чечни предложил внести изменения в конституцию республики, чтобы дополнить должность главы региона Рамзана Кадырова титулом «Мекхан Да» (отец народа). Документ опубликован на сайте парламента республики.
Инициаторами законопроекта стали 20 депутатов, идею поддержал спикер парламента Чечни Магомед Даудов.
В декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», запрещающий главам регионов называться президентами.
29 декабря прошлого года Рамзан Кадыров во время прямой линии заявил, что он как гражданин России имеет право баллотироваться на выборах президента страны, но никогда не станет этого делать.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «Вконтаке» сообщил, что представил членам кабинета министров республики нового вице-премьера, министра имущественных и земельных отношений региона. Им стал Хамзат Кадыров, 26-летний племянник главы республики, сообщает НСН.
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