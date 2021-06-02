Глава Бурятии рассказал о начале строительства второй ветки БАМа
Работы по строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) начались в Бурятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Алексея Цыденова.
В ходе Петербургского международного экономического форума Цыденов рассказал о том, как идет строительство БАМ. По его словам, сроки уже установлены, работы начались в районе Северобайкальска, Нижнеангарска и поселка Кичера. Согласно проекту, должны быть построены двухпутные вставки, предполагается также развитие станций.
По данным главы республики, согласованы также объемы работ и экологические требования. По данным Цыденова, создана отдельная группа общественных наблюдателей, следящих за соблюдением экологических стандартов.
В работах участвуют местные специалисты, однако квалифицированных кадров не хватает, отметил политик. Модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей является этапом долгосрочной программы развития Российских железных дорог до 2025 года. Кабмин России утвердил эту программу в марте 2019 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 994 / сут.
- В Химках мужчина избил сотрудников полиции из-за парковочного места
- Зеленский призвал Байдена остановить строительство «Северного потока-2»
- СМИ: Россия, Азербайджан и Армения провели консультации в Москве
- В Чехии планируют инициировать импичмент президенту Земану
- «Аэрофлот» и S7 получили разрешения на полеты в Германию
- Путин и глава Всемирного банка обсудили по телефону экономические проекты
- Компании Lufthansa разрешили летать в Россию
- Зеленский подсчитал потери Украины от «Северного потока-2»
- Росстат: Рост цен на продукты замедлился
- Швейцария открыла аккредитацию на встречу Путина и Байдена в Женеве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru