Глава Бурятии рассказал о начале строительства второй ветки БАМа

В ходе Петербургского международного экономического форума Цыденов рассказал о том, как идет строительство БАМ. По его словам, сроки уже установлены, работы начались в районе Северобайкальска, Нижнеангарска и поселка Кичера. Согласно проекту, должны быть построены двухпутные вставки, предполагается также развитие станций.

По данным главы республики, согласованы также объемы работ и экологические требования. По данным Цыденова, создана отдельная группа общественных наблюдателей, следящих за соблюдением экологических стандартов.

В работах участвуют местные специалисты, однако квалифицированных кадров не хватает, отметил политик. Модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей является этапом долгосрочной программы развития Российских железных дорог до 2025 года. Кабмин России утвердил эту программу в марте 2019 года.

