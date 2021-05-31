Глава Башкирии распорядился, чтобы одуванчики не расцветали

Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал работников коммунального хозяйства Уфы из-за пыли на улицах и разлетающихся семян одуванчиков.

Во время оперативного совещания регионального правительства губернатор заявил, что уборка города проводится неудовлетворительно. По его словам, на центральных улицах лежат остатки строительного мусора, брошенные автомобили.

Мишустин поручил коммунальщикам начать подготовку к осенне-зимнему сезону

«Сделайте, чтобы пыль не летала и одуванчики не расцветали. Довели до того, что весь вегетационный период прошел, что одуванчики везде летят. А это аллерген сильнейший, дети страдают», - обратился Хабиров к мэру Уфы Сергею Грекову.

Губернатор призвал перераспределить средства и бросить все силы на уборку города, передает РИА Новости. Он дал городским властям неделю для того, чтобы исправить ситуацию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба/НАШЕ Радио
ТЕГИ:ЖКХБашкирияУфа
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры