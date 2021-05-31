Глава Башкирии распорядился, чтобы одуванчики не расцветали
Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал работников коммунального хозяйства Уфы из-за пыли на улицах и разлетающихся семян одуванчиков.
Во время оперативного совещания регионального правительства губернатор заявил, что уборка города проводится неудовлетворительно. По его словам, на центральных улицах лежат остатки строительного мусора, брошенные автомобили.
«Сделайте, чтобы пыль не летала и одуванчики не расцветали. Довели до того, что весь вегетационный период прошел, что одуванчики везде летят. А это аллерген сильнейший, дети страдают», - обратился Хабиров к мэру Уфы Сергею Грекову.
Губернатор призвал перераспределить средства и бросить все силы на уборку города, передает РИА Новости. Он дал городским властям неделю для того, чтобы исправить ситуацию.
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