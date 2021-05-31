Глава Башкирии распорядился, чтобы одуванчики не расцветали

«Сделайте, чтобы пыль не летала и одуванчики не расцветали. Довели до того, что весь вегетационный период прошел, что одуванчики везде летят. А это аллерген сильнейший, дети страдают», - обратился Хабиров к мэру Уфы Сергею Грекову.

Губернатор призвал перераспределить средства и бросить все силы на уборку города, передает РИА Новости. Он дал городским властям неделю для того, чтобы исправить ситуацию.

