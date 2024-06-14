Глава Астрахани Полумордвинов сообщил, что покидает свой пост
Глава Астрахани Олег Полумордвинов покинет должность. Об этом градоначальник сообщил в Telegram.
«Я вынужден оставить пост главы города... Сделано многое и я искренне надеюсь, что дальше будет только лучше, и шаг за шагом, общими усилиями, Астрахань будет расцветать и становиться комфортнее для жизни», — написал чиновник.
Полумордвинов поблагодарил за сотрудничество жителей Астрахани, команду муниципалитета и депутатов Гордумы. Глава города занимал свой пост с июня 2022 года.
В мае в отставку ушел мэр Сочи Алексей Копайгородский, напоминает «Свободная пресса». При этом в апреле свой пост покинул глава Сургута Андрей Филатов, пишет 360.ru.
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