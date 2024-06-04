Ушедший в отставку глава Иванова станет советником губернатора области

«Он [Шарыпов] переходит на работу в правительство советником губернатора... впоследствии займется не менее ответственной работой, в том числе на благо нашего региона», — подчеркнул губернатор.

Ранее депутаты Ивановской городской думы приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города в связи с его заявлением об отставке по собственному желанию.

