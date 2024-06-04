Ушедший в отставку глава Иванова станет советником губернатора области
Покинувший свой пост глава города Иваново Владимир Шарыпов станет советником губернатора Ивановской области, заявил сам глава региона Станислав Воскресенский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
«Он [Шарыпов] переходит на работу в правительство советником губернатора... впоследствии займется не менее ответственной работой, в том числе на благо нашего региона», — подчеркнул губернатор.
Ранее депутаты Ивановской городской думы приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города в связи с его заявлением об отставке по собственному желанию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Jazz Dance Orchestra откроет серию летних концертов «Джаза на воде»
- Песков опроверг планы объединить республику Алтай с Алтайским краем
- В Москве бывшего гребца из Белоруссии Шурмея заочно арестовали за наемничество
- «Роскосмос» сообщил о нехватке финансирования на развитие спутников
- Гендиректором НСПК назначили Дмитрия Дубынина
- Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $77 впервые с 5 февраля
- Песков: США для России сейчас являются враждебной страной
- Песков назвал вопрос снабжения Калининграда приоритетным для правительства
- СДЭК: Сбой в работе был вызван внешним воздействием
- В Москве завершилось прощание с Артуром Чилингаровым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru