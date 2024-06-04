Ушедший в отставку глава Иванова станет советником губернатора области

Покинувший свой пост глава города Иваново Владимир Шарыпов станет советником губернатора Ивановской области, заявил сам глава региона Станислав Воскресенский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Глава Иванова Шарыпов ушел в отставку

«Он [Шарыпов] переходит на работу в правительство советником губернатора... впоследствии займется не менее ответственной работой, в том числе на благо нашего региона», — подчеркнул губернатор.

Ранее депутаты Ивановской городской думы приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города в связи с его заявлением об отставке по собственному желанию.

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Фото: ivanovoobl.ru
ТЕГИ:НазначениеИвановская ОбластьИваново

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