Глава администрации Ялты Павленко покинула пост
Глава администрации Ялты Янина Павленко ушла со своего поста в связи с истечением срока полномочий. Об этом она написала в Telegram-канале.
«Почти 4 замечательных года пролетели, как один миг! Вместе с командой единомышленников мы ежедневно трудились для того, чтобы сделать наш любимый город комфортнее, краше, чище», — отметила Павленко.
Глава администрации подчеркнула, что властям удалось «сделать то, что не удавалось долгие годы»: благоустройство территорий, ремонт во дворах и на дорогах, предоставление благоустроенного жилья льготникам, решение вопроса с расселением аварийных домов.
По словам Павленко, она готова продолжить работу в городе. Вскоре в Ялте объявят новый конкурс на замещение должности главы администрации.
«Я вновь собираюсь принимать в нем участие! Надеюсь, моя кандидатура будет поддержана», — подчеркнула чиновница.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru