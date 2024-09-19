Глава администрации Ялты Павленко покинула пост

«Почти 4 замечательных года пролетели, как один миг! Вместе с командой единомышленников мы ежедневно трудились для того, чтобы сделать наш любимый город комфортнее, краше, чище», — отметила Павленко.

Глава администрации подчеркнула, что властям удалось «сделать то, что не удавалось долгие годы»: благоустройство территорий, ремонт во дворах и на дорогах, предоставление благоустроенного жилья льготникам, решение вопроса с расселением аварийных домов.

По словам Павленко, она готова продолжить работу в городе. Вскоре в Ялте объявят новый конкурс на замещение должности главы администрации.

«Я вновь собираюсь принимать в нем участие! Надеюсь, моя кандидатура будет поддержана», — подчеркнула чиновница.

