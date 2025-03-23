В Lovit сообщили о восстановлении работы сервисов

На данный момент из-за продолжающейся DDoS-атаки возможны снижение скорости и недоступность ряда сайтов.

В пятницу россияне начали жаловаться на работу Lovit. Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, пик наблюдался утром в субботу - более 1,5 тысячи жалоб. Позже провайдер сообщил, что причиной сбоя стала массированная DDoS-атака, в Роскомнадзоре эту информацию подтвердили.

Ранее в России произошел массовый сбой в работе сервисов «Яндекса», он затронул в том числе сервисы такси и доставки еды, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

