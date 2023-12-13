Гладков уволил главу района в Белгородской области из-за нарушения закона

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков лишил должности руководителя администрации Вейделевского района Александра Алексеева. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

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«Сегодня расстаемся с главой Вейделевского района ... Причина: есть все признаки нарушения законодательства», — подчеркнул Гладков.

Губернатор добавил, что оценку действиям чиновника дадут правоохранительные органы.

Ранее Гладков уволил своего заместителя Константина Полежаева за «систематическое невыполнение своих обязанностей», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
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