Гладков уволил главу района в Белгородской области из-за нарушения закона
13 декабря 202312:29
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков лишил должности руководителя администрации Вейделевского района Александра Алексеева. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.
«Сегодня расстаемся с главой Вейделевского района ... Причина: есть все признаки нарушения законодательства», — подчеркнул Гладков.
Губернатор добавил, что оценку действиям чиновника дадут правоохранительные органы.
Ранее Гладков уволил своего заместителя Константина Полежаева за «систематическое невыполнение своих обязанностей», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Самый крупный банк-эквайер Венесуэлы начал прием карт «Мир»
- Госдума приняла закон о выплате маткапитала только детям с гражданством России
- Более половины россиян не знали слово «чушпан» до выхода сериала «Слово пацана»
- При обстреле Донецка погиб мужчина
- Юрист Соловьев предупредил об увеличении налога на недвижимость в 2024 году
- Россияне назвали любимых и нелюбимых персонажей сериала «Слово пацана»
- Госдума продлила право участников СВО на кредитные каникулы на 2024 год
- Путин поздравил с 30-летием Совет Федерации
- На проведение выборов президента России выделили свыше 33 млрд рублей
- Россияне выступили против запрета сериала «Слово пацана»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru