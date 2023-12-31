Гладков сообщил о 24 погибших в результате удара ВСУ

«В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 08:30, погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребёнок», — рассказал губернатор в Telegram-канале.



По уточненным данным, в числе пострадавших 108 человек. Медики оказывают им всю необходимую помощь.



По оценке белгородских служб, в разной степени разрушены 37 многоквартирных домов, три частных дома, семь социальных объектов.

Ранее сообщалось о 22 жертвах обстрела Белгорода.

Ранее «Известия» рассказали, как сотрудники кофейни в Белгороде помогли посетителям спастись во время ракетного удара Вооруженных сил Украины 30 декабря.

