Гладков опроверг падение вертолета в Белгородской области

«Вертолет в Прохоровском районе не падал», - сказал глава региона в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Информация о падении вертолета распространилась в СМИ и Telegram-каналах в понедельник, 22 мая. Сообщение не получило подтверждений.

В Белгородской области 23 мая отменили режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны заявило об уничтожении в регионе около 70 украинских военных, передает «Радиоточка НСН».

