Гладков опроверг падение вертолета в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения о падении вертолета Ми-8 в Прохоровском районе.

Белгородский губернатор заявил о гибели мирного жителя в результате атаки украинской ДРГ

«Вертолет в Прохоровском районе не падал», - сказал глава региона в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Информация о падении вертолета распространилась в СМИ и Telegram-каналах в понедельник, 22 мая. Сообщение не получило подтверждений.

В Белгородской области 23 мая отменили режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны заявило об уничтожении в регионе около 70 украинских военных, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:Вертолет Ми-8ГубернаторБелгород

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