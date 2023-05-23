Гладков опроверг падение вертолета в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения о падении вертолета Ми-8 в Прохоровском районе.
«Вертолет в Прохоровском районе не падал», - сказал глава региона в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Информация о падении вертолета распространилась в СМИ и Telegram-каналах в понедельник, 22 мая. Сообщение не получило подтверждений.
В Белгородской области 23 мая отменили режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны заявило об уничтожении в регионе около 70 украинских военных, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru