Гидрометцентр прогнозирует аномальный холод в Сибири

До 50 градусов мороза синоптики пообещали жителям Западной и Средней Сибири до конца года. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, это экстремальные значения. Такая темперарура на 20-24 градуса ниже номы.

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Синоптик уточнил, что в центре Красноярского края температура воздуха опустится до минус 50 градусов. Очень холодно будет на территории всей Западной и Средней Сибири, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, холодно будет и в густонаселённых районах: Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях.

Специалисты отмечают, что такие показатели - следствие глобального потепления, сообщает RT.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН ранее подтвердил прогнозы спасателей, отметив, что в Москве в пятницу выпадет свыше 10 сантиметров осадков.

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