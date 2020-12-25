Гидрометцентр прогнозирует аномальный холод в Сибири

Синоптик уточнил, что в центре Красноярского края температура воздуха опустится до минус 50 градусов. Очень холодно будет на территории всей Западной и Средней Сибири, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, холодно будет и в густонаселённых районах: Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях.

Специалисты отмечают, что такие показатели - следствие глобального потепления, сообщает RT.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН ранее подтвердил прогнозы спасателей, отметив, что в Москве в пятницу выпадет свыше 10 сантиметров осадков.

