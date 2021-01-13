Гидрометцентр пообещал резкое потепление в Сибири

Речь идет о Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае, передает «Пятый канал».

В европейской России морозы продержатся до выходных. Они связаны с поступающими с востока холодными воздушными массами. Морозы усиливаются и на Урале, в Челябинской и Курганской областях прогнозируется до -35 градусов, передает Ura.ru.

