Гидрометцентр пообещал резкое потепление в Сибири
На юге Сибири в конце текущей недели произойдет резкое потепление, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
До выходных на юго-западе Сибири температура воздуха будет опускаться ниже нормы на 8-11 градусов после чего начнется потепление, температура воздуха поднимется сразу на 15-20 градусов.
Речь идет о Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае, передает «Пятый канал».
В европейской России морозы продержатся до выходных. Они связаны с поступающими с востока холодными воздушными массами. Морозы усиливаются и на Урале, в Челябинской и Курганской областях прогнозируется до -35 градусов, передает Ura.ru.
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