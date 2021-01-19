Гидрометцентр пообещал Европейской России аномальное тепло

Европейскую часть России на этой неделе ждет аномальное потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, тепло будет по крайне мере с четверга до субботы. Причиной резкого изменения температурного фона станет теплый воздух, который начнет поступать на территорию России с запада Средиземноморья. Он будет передвигаться из Западной Европы в центр Европейской России.

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В результате температура повысится сразу на 12-13 градусов, передает РИА новости.

Вечером в четверг ожидается -2..-4 градуса, в пятницу днем прогнозируется оттепель, в субботу — -2..-3 градуса.

Такая температура выше климатической нормы на 10 градусов.

Во вторник, 19 января, в Москве ожидается до -14 градусов, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПогодаГидрометцентр России
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