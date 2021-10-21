Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил в столичном регионе «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Его порывы местами могут достигать 17 метров в секунду. В Москве предупреждение действует до 18:00 пятницы, в области – до 16:00 этого же дня.
Между тем, ночь на пятницу в Москве станет рекордно тёплой для 22 октября за последние 73 года. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам специалиста, в столице ожидается до плюс 11 градусов.
Ранее синоптик рассказал, что в четверг в Москве потеплеет до плюс 13 градусов, что является климатической нормой для конца сентября.
Между тем, жителей европейской части России предупредили о резких скачках атмосферного давления, из-за чего многие будут ощущать дискомфорт и головные боли. Об этом пишет портал «Метеовести».
В среду атмосферное давление составляло 752 миллиметра ртутного столба, а к вечеру оно упало на 10 единиц. В четверг это падение продолжится и барометры покажут 735 миллиметров ртутного столба, а в ночь на пятницу ещё меньше – 732. В рост атмосферное давление пойдёт уже в субботу.
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