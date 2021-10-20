Морозы до -40°С. Некоторым регионам России пообещали «суровый ноябрь»

Синоптики пообещали жителям России неоднородный по температуре ноябрь. Так, в центральной России и на северо-западе страны она будет в пределах нормы. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Что касается погоды в столичном регионе, то в ночные часы возможно похолодание до минус 15, днём столбики термометров не превысят отметки минус 5.

В Поволжье, в Предуралье и на Урале, на севере Западной Сибири и севере Красноярского края, в Якутии и на Чукотке ноябрь обещает быть теплее обычного. А вот на севере Якутии последний месяц осени обещает быть «суровым»: днем возможно похолодание до -25°С, при сильном понижении температуры в ночные часы столбики термометров могут зафиксировать отметку минус 40°С.