Морозы до -40°С. Некоторым регионам России пообещали «суровый ноябрь»

Синоптики пообещали жителям России неоднородный по температуре ноябрь. Так, в центральной России и на северо-западе страны она будет в пределах нормы. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Что касается погоды в столичном регионе, то в ночные часы возможно похолодание до минус 15, днём столбики термометров не превысят отметки минус 5.

В Поволжье, в Предуралье и на Урале, на севере Западной Сибири и севере Красноярского края, в Якутии и на Чукотке ноябрь обещает быть теплее обычного. А вот на севере Якутии последний месяц осени обещает быть «суровым»: днем возможно похолодание до -25°С, при сильном понижении температуры в ночные часы столбики термометров могут зафиксировать отметку минус 40°С.

Жителей европейской части России предупредили о «барических горках»

А ранее стало известно о сроках наступления метеорологической зимы в России. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в этом году начало метеорологической зимы придет согласно установившейся климатической норме — после 10 ноября. После этой даты ожидается устойчивые отрицательные температуры и снег.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогодаГидрометцентр РоссииОсень
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