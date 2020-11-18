Герой России поддержал размещение госорганов по всей стране

Государственные органы нужно вынести за пределы Москвы, так как это даст толчок развитию регионов, заявил Герой России, знаменитый спортсмен и депутат Госдумы Александр Карелин.

Он добавил, что размещать министерства нужно не только в Москве или Санкт-Петербурге.

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«Чем меньше будет выбран город, тем больше для него потенциал для роста», - подчеркнул депутат.

При этом Карелин заявил, что для города это будет нагрузкой на инфраструктуру.

«Амкогда есть возможность построить огромные аэропорты, никого не переселяя ― хорошая важная и применимая к нам затея», ― сказал парламентарий.

Полное интервью с Александром Карелиным в программе «Честно говоря…» слушайте на сайте «Радио 1» и смотрите на YouTube-канале.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:Александр Карелин
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