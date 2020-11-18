Герой России поддержал размещение госорганов по всей стране
Государственные органы нужно вынести за пределы Москвы, так как это даст толчок развитию регионов, заявил Герой России, знаменитый спортсмен и депутат Госдумы Александр Карелин.
Он добавил, что размещать министерства нужно не только в Москве или Санкт-Петербурге.
«Чем меньше будет выбран город, тем больше для него потенциал для роста», - подчеркнул депутат.
При этом Карелин заявил, что для города это будет нагрузкой на инфраструктуру.
«Амкогда есть возможность построить огромные аэропорты, никого не переселяя ― хорошая важная и применимая к нам затея», ― сказал парламентарий.
Полное интервью с Александром Карелиным в программе «Честно говоря…» слушайте на сайте «Радио 1» и смотрите на YouTube-канале.
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