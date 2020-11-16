СМИ: Правительство может сократить ряд российских ведомств

Правительство России может сократить несколько ведомств, в частности, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, а также Федеральное агентство связи. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.

Как отмечает издание, работа правительства и его региональных подразделений во время пандемии COVID-19 вызывала вопросы. После ряда отставок в федеральных министерствах ситуация постепенно улучшалась, однако эффективность органов исполнительной власти оставалась спорной и на федеральном, и на региональном уровне.

Отставки нескольких министров, произошедшие на прошлой неделе, стали первым шагом для оптимизации и реорганизации госаппарата. Как заявил на оперативном совещании премьер-министр Михаил Мишустин, Минфин прорабатывал возможную оптимизацию государственного аппарата с 2018 года, однако по разным причинам процесс переносился.

По словам Александра Хинштейна, комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи тесно сотрудничает с кабмином. При этом Хинштейн отмечает, что правительство может также пересмотреть подход к ряду структур при исполнительных органах власти.

Ожидается, что в министерствах и их местных подразделениях на 5-10 процентов сократят штат сотрудников. Под сокращение попадут вакантные должности.

Источник «Известий», близкий к правительству, подтвердил информацию о сокращении чиновников и сообщил, что несколько федеральных агентств могут быть реформированы. В частности, в следующем году могут быть объединены или расформированы Роспечать и Россвязь.

Ранее стало известно, что к 2023 году в России упразднят региональные конституционные суды.

