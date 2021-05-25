«Газпром» намерен построить в Петербурге новый небоскреб «Лахта Центр 2»

"Газпром" предлагает построить в Санкт-Петербурге небоскреб высотой 703 метра "Лахта Центр 2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение компании.

По данным компании, новое здание будет вторым по высоте в мире. На нем будет расположена самая высокая в мире обзорная площадка на высоте 590 метров. Отмечается, что возведение новой высотки поможет развиваться общественно-деловому району, который находится вокруг "Лахта Центра" на побережье Финского залива.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что высота башни в 703 метров неслучайна, это число является "данью уважения истории - году основания великого города". По мнению Миллера, "Лахта Центр 2" станет продолжением исторических традиций Санкт-Петербурга. Глава корпорации напомнил, что в 18 веке возведенная Петром I Петропавловская крепость являлась одним из самых высоких зданий в мире.

Архитектурная концепция "Лахта Центра 2" была представлена во вторник 25 мая в ходе заседания Межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ПАО "Газпром". В компании подчеркнули, что строительство не входит в инвестиционную программу "Газпрома" и будет реализовано посредством проектного финансирования. При этом компания выделит основной участок под строительство.