Газ по программе социальной газификации получат 300 тысяч жителей Подмосковья

До конца 2022 года газ будет проведен к участкам 300 тысяч жителей Московской области. Об этом заявил подмосковный губернатор Андрей Воробьёв во время рабочей встречи с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком.

По словам Воробьева, президентская программа «Социальная газификация» - один из самых важных и крупных проектов для Подмосковья.

Глава региона обсудил с вице-премьером ряд предложений, направленных на ускорение газификации, в том числе сокращение сроков согласования и переход на одностадийное проектирование.