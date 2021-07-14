Газ по программе социальной газификации получат 300 тысяч жителей Подмосковья

До конца 2022 года газ будет проведен к участкам 300 тысяч жителей Московской области. Об этом заявил подмосковный губернатор Андрей Воробьёв во время рабочей встречи с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком.

По словам Воробьева, президентская программа «Социальная газификация» - один из самых важных и крупных проектов для Подмосковья.

Глава региона обсудил с вице-премьером ряд предложений, направленных на ускорение газификации, в том числе сокращение сроков согласования и переход на одностадийное проектирование.

Жителям Подмосковья разъяснили порядок социальной газификации

«Реконструкция газораспределительных станций, которым сейчас не хватает мощностей. Это «узкие места» — у станций есть ограничения, и новых потребителей так просто не подключить. Чтобы это изменить, мы обратились за помощью со стороны «Газпрома», — отметил Воробьёв.

Кроме того, речь шла о финансовой поддержке строительства новых газовых сетей на территории Московской области, сообщает «Радио1».

По программе «Социальная газификация» до границ участков всех домов в уже газифицированных населённых пунктах Московской области будет бесплатно подведен газ. До конца следующего года его получат более 110 тысяч домовладений.

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ФОТО: РИА Новости//Константин Михальчевский
ТЕГИ:ГазМосковская Область
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