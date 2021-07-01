Жителям Подмосковья разъяснили порядок социальной газификации
Жители Московской области могут подать заявки на участие в президентской программе «социальной газификации» в специальных пунктах приема населения или в онлайн-формате, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Президент России Владимир Путин разъяснил в ходе Прямой линии 30 июня, какая часть газификации домовладений россиян будет осуществляться за счет государства, а какая – за счет собственников.
«Для участия есть два непременных условия: ваш дом должен быть зарегистрирован, и второе – ваш дом должен входить в состав населённого пункта. При соблюдении этих двух условий вы в течение 18 месяцев, максимум двух лет, получите разводку по населённому пункту бесплатно», - сказал Воробьёв.
По его словам, Мособолгаз выделит на это порядка 15 миллиардов рублей, а людям останется заплатить только за проводку газа по своему участку.
Заявку на комплексную газификацию можно будет оформить дистанционно - через сайты mosoblgaz.ru или minenergo.mosreg.ru. При этом в офисах социальной газификации можно оформить и заявку на подключение к газу непосредственно самого дома или установку котла, отмечает «Радио 1».
Ранее сообщалось, что в программу социальной газификации в Московской области вошли 110 тысяч домовладений.
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