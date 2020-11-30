Фудкорты в ТЦ Москвы закрывать не будут
Фудкорты в московских торговых центрах закрывать не планируется. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель департамента услуг Алексей Немерюк.
По его словам, сотрудники департамента совместно с Роспотребнадзором проводят проверки работы фудкортов. Нарушения выявляют, но закрывать их не будут.
«Усилим контроль, будем разъяснять коллегам, что необходимо делать для обеспечения эпидбезопасности посетителей и сотрудников», - сообщил Немерюк ТАСС.
По словам заммэра, в целом в торговых центрах соблюдаются антикоронавирусные меры, а закрытие фудкортов отрицательно скажется на их прибыли.
Ранее ограничения на работу фудкортов были введены в некоторых городах, в частности в Санкт-Петербурге.
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