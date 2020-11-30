Фудкорты в ТЦ Москвы закрывать не будут

Фудкорты в московских торговых центрах закрывать не планируется. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель департамента услуг Алексей Немерюк.

По его словам, сотрудники департамента совместно с Роспотребнадзором проводят проверки работы фудкортов. Нарушения выявляют, но закрывать их не будут.

«Усилим контроль, будем разъяснять коллегам, что необходимо делать для обеспечения эпидбезопасности посетителей и сотрудников», - сообщил Немерюк ТАСС.

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По словам заммэра, в целом в торговых центрах соблюдаются антикоронавирусные меры, а закрытие фудкортов отрицательно скажется на их прибыли.

Ранее ограничения на работу фудкортов были введены в некоторых городах, в частности в Санкт-Петербурге.


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ТЕГИ:КоронавирусТорговые Центры
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