Фудкорты в ТЦ Москвы закрывать не будут

Фудкорты в московских торговых центрах закрывать не планируется. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель департамента услуг Алексей Немерюк.

По его словам, сотрудники департамента совместно с Роспотребнадзором проводят проверки работы фудкортов. Нарушения выявляют, но закрывать их не будут.

«Усилим контроль, будем разъяснять коллегам, что необходимо делать для обеспечения эпидбезопасности посетителей и сотрудников», - сообщил Немерюк ТАСС.