ФСБ предостерегла россиянина за перевод денег фонду, который помогает ВСУ
Гражданину РФ, который переводил деньги на счёт зарегистрированного на Украине Международного благотворительного фонда «Вернись живым», объявлено предостережение, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и области.
В сообщении говорится, что организация зарегистрирована на Украине и помогает украинским силовикам «в оснащении электронными средствами ведения наблюдения, беспилотными летательными аппаратами, средствами связи, обучении военных».
В ведомстве отметили, что деятельность фонда направлена против безопасности России, таким образом действия россиянина «создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьей «Госизмена».
«Органами федеральной службы безопасности ему объявлено официальное предостережение», - добавили в пресс-службе.
Ранее военный суд отправил бывшего офицера ФСБ Дмитрия Казакова в колонию на 13 лет за передачу секретных сведений иностранной разведке, сообщает Ura.ru.
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