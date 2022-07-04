ФСБ предостерегла россиянина за перевод денег фонду, который помогает ВСУ

В сообщении говорится, что организация зарегистрирована на Украине и помогает украинским силовикам «в оснащении электронными средствами ведения наблюдения, беспилотными летательными аппаратами, средствами связи, обучении военных».

В ведомстве отметили, что деятельность фонда направлена против безопасности России, таким образом действия россиянина «создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьей «Госизмена».

«Органами федеральной службы безопасности ему объявлено официальное предостережение», - добавили в пресс-службе.

Ранее военный суд отправил бывшего офицера ФСБ Дмитрия Казакова в колонию на 13 лет за передачу секретных сведений иностранной разведке, сообщает Ura.ru.

