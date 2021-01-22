ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Башкирии
22 января 202109:56
Сотрудники ФСБ сообщили о задержании представителя радикального ислама, которого подозревают в подготовке теракта в Башкирии.
В сообщении ведомства говорится, что 25-летний молодой человек готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов.
Был найден тайник с компонентами самодельной бомбы и огнестрельным оружием, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru