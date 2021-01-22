ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Башкирии

Сотрудники ФСБ сообщили о задержании представителя радикального ислама, которого подозревают в подготовке теракта в Башкирии.

Омбудсмен прокомментировала задержание в Подмосковье двух подростков

В сообщении ведомства говорится, что 25-летний молодой человек готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Был найден тайник с компонентами самодельной бомбы и огнестрельным оружием, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактБашкирияФСБ
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