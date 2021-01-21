Омбудсмен прокомментировала задержание в Подмосковье двух подростков
Задержанные по подозрению в подготовке теракта в одной из школ в Подмосковье подростки характеризуются положительно, передает RT слова уполномоченной по правам ребёнка в Московской области Ксении Мишоновой.
По ее словам, дети не состояли на учете в полиции.
Как сообщалось ранее, правоохранительные органы задержали двух подростков, которые подозреваются в подготовке теракта в одной из школ в подмосковных Люберцах.
В среду сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 27-летнего жителя Архангельска, он подозревается в участии в изготовлении самодельной взрывчатки и взрывных устройств. В его доме нашли 30 готовых самодельных взрывных устройств, вещества и элементы, необходимые для их изготовления.
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