Омбудсмен прокомментировала задержание в Подмосковье двух подростков

Задержанные по подозрению в подготовке теракта в одной из школ в Подмосковье подростки характеризуются положительно, передает RT слова уполномоченной по правам ребёнка в Московской области Ксении Мишоновой.

По ее словам, дети не состояли на учете в полиции.

СМИ: в Люберцах задержаны подростки по подозрению в подготовке теракта в школе

Как сообщалось ранее, правоохранительные органы задержали двух подростков, которые подозреваются в подготовке теракта в одной из школ в подмосковных Люберцах.

В среду сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 27-летнего жителя Архангельска, он подозревается в участии в изготовлении самодельной взрывчатки и взрывных устройств. В его доме нашли 30 готовых самодельных взрывных устройств, вещества и элементы, необходимые для их изготовления.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Теракты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры