ФСБ России ликвидировала подпольную нарколабораторию в Крыму

ФСБ ликвидировала действовавшую в Красноперекопском районе Крыма подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Отмечается, что лабораторию организовали в частном домовладении двое безработных жителей Севастополя, ранее судимых.

«В дальнейшем изготовленный наркотик наркодельцы сбывали местным жителям посредством закладок», — подчеркнули в ФСБ.

Силовики обнаружили в ходе спецоперации более 450 г мефедрона и 150 л наркосодержащей жидкости, отмечает RT. У нарушителей изъяли лабораторные весы, посуду, миксеры, печи, реагенты, прекурсоры, упаковочный материал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, совершённое в крупном размере».

Накануне ФСБ задержала в Туле сотрудника спецслужб Украины, который занимался сбором данных о стрелковом оружии, напоминает РЕН ТВ.

