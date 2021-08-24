ФСБ России ликвидировала подпольную нарколабораторию в Крыму
ФСБ ликвидировала действовавшую в Красноперекопском районе Крыма подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
Отмечается, что лабораторию организовали в частном домовладении двое безработных жителей Севастополя, ранее судимых.
«В дальнейшем изготовленный наркотик наркодельцы сбывали местным жителям посредством закладок», — подчеркнули в ФСБ.
Силовики обнаружили в ходе спецоперации более 450 г мефедрона и 150 л наркосодержащей жидкости, отмечает RT. У нарушителей изъяли лабораторные весы, посуду, миксеры, печи, реагенты, прекурсоры, упаковочный материал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, совершённое в крупном размере».
Накануне ФСБ задержала в Туле сотрудника спецслужб Украины, который занимался сбором данных о стрелковом оружии, напоминает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- В МИД Украины опровергли сообщения о захвате самолета в Кабуле
- Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам
- В России впервые с июня выявили меньше 19 тысяч случаев COVID-19 за сутки
- Акции «Газпрома» впервые с 2008 года превысили отметку в 300 рублей за бумагу
- ФСБ России ликвидировала подпольную нарколабораторию в Крыму
- Сбросившему ребенка с пятого этажа кировчанину дали 18 лет колонии
- СМИ: Экс-президент Афганистана Карзай будет управлять страной вместе с талибами
- В Афганистане неизвестные угнали украинский самолет
- Минздрав обновил рекомендации по проведению вакцинации от коронавируса
- В Раде увидели в замене делегатов «Крымской платформы» плохой знак для Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru