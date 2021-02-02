ФСБ пресекла деятельность 28 подпольных оружейных мастерских

В 19 регионах России сотрудники ФСБ задержали 43 подпольных оружейника, у них было изъято почти 200 единиц оружия. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что в результате из незаконного оборота были изъяты 50-мм пехотный миномет и 45-мм пушка, 191 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Деятельность 28 подпольных мастерских прекращена.