ФСБ пресекла деятельность 28 подпольных оружейных мастерских
В 19 регионах России сотрудники ФСБ задержали 43 подпольных оружейника, у них было изъято почти 200 единиц оружия. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Отмечается, что в результате из незаконного оборота были изъяты 50-мм пехотный миномет и 45-мм пушка, 191 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Деятельность 28 подпольных мастерских прекращена.
Работа по выявлению и пресечению подпольных оружейников продолжается.
Ранее ФСБ сообщила, что совместно с МВД и Росгвардией закрыли 11 подпольных оружейных мастерских в 13 российских регионах, передает RT. Тогда были задержаны 28 торговцев оружием.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru