В двадцати российских регионах разоблачили сеть подпольных торговцев оружием

«Пресечена преступная деятельность 87 жителей в 20 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту… Из незаконного оборота изъято 274 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», — цитирует заявление RT.

В частности, силовики провели обыски в Москве, Архангельской области, Крыму, Дагестане и Ингушетии.

У нелегальных оружейников изъяли оружие времен Великой Отечественной войны, современные пистолеты и винтовки, более 27 тысяч патронов, 17 кг взрывчатки, более 170 ручных гранат и почти столько же артиллерийских боеприпасов.



