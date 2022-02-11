В двадцати российских регионах разоблачили сеть подпольных торговцев оружием
ФСБ разоблачила сеть подпольных торговцев оружием в 20 регионах России. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
«Пресечена преступная деятельность 87 жителей в 20 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту… Из незаконного оборота изъято 274 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», — цитирует заявление RT.
В частности, силовики провели обыски в Москве, Архангельской области, Крыму, Дагестане и Ингушетии.
У нелегальных оружейников изъяли оружие времен Великой Отечественной войны, современные пистолеты и винтовки, более 27 тысяч патронов, 17 кг взрывчатки, более 170 ручных гранат и почти столько же артиллерийских боеприпасов.
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